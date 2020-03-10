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В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 человек

03:28 10.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 754, из них 3136 пациентов скончались, почти 60 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 754 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц, 3136 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения, из больниц выписали 1297 человек, скончались 17 (все в провинции Хубэй), зарегистрированы еще 36 случаев с подозрением на коронавирус.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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