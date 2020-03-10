Цена нефти Brent растет более чем на 6%

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent растет во вторник более чем на 6%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 3.11 мск майский фьючерс марки Brent дорожает на 6,67%, до 35,69 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост кратковременно достигал 7%.
Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,85%, до 32,37 доллара за баррель.
Нефтяные котировки обвалились ночью в понедельник более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.