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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T07:34+0300
https://ria.ru/20200310/1568359469.html
Цена нефти Brent растет более чем на 6%
https://cdn21.img.ria.ru/images/155347/23/1553472334_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_19b7f6481783b2746d32bc530b3ac1b7.jpg
РИА Новости

Цена нефти Brent растет более чем на 6%

03:26 10.03.2020 (обновлено: 07:34 10.03.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
Оператор по добыче нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent растет во вторник более чем на 6%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 3.11 мск майский фьючерс марки Brent дорожает на 6,67%, до 35,69 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост кратковременно достигал 7%.
Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,85%, до 32,37 доллара за баррель.
Нефтяные котировки обвалились ночью в понедельник более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.
Добыча нефти
Вчера, 21:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Нигерия намерена увеличить добычу нефти из-за срыва соглашения ОПЕК+
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Обсудить 13
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentЭкономика
Популярные комментарии
Бензин снова теперь подорожает🤦‍♂️
10 марта, 03:45
aadreyt68
1020209
Боты как обычно методичку про бензин включают. Хотя бензин стоит стабильно, как и в прошлом месяце.
10 марта, 05:24
Эдик Камушкин
700004
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