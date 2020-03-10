Командующий силами США в Европе работает из дома из-за коронавируса

Также, по его словам, в добровольном карантине оказались несколько членов штаба сухопутных сил в Европе.
Вчера, 23:33У министра культуры Франции выявили коронавирус
Военные могли вступить в контакт с лицом, зараженным COVID-19, во время недавней конференции, уточнил Маккарти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.