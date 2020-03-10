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Командующий силами США в Европе работает из дома из-за коронавируса
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РИА Новости

Командующий силами США в Европе работает из дома из-за коронавируса

02:56 10.03.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Женщина в медицинской маске в Париже
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи работает из дома после возможного контакта с зараженным коронавирусом COVID-19, сообщил в пресс-релизе министр сухопутных сил США Райан Маккарти.
Также, по его словам, в добровольном карантине оказались несколько членов штаба сухопутных сил в Европе.
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Военные могли вступить в контакт с лицом, зараженным COVID-19, во время недавней конференции, уточнил Маккарти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВооруженные силы СШАЕвропаСШАВ мире
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