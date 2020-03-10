Командующий силами США в Европе работает из дома из-за коронавируса

Женщина в медицинской маске в Париже

Женщина в медицинской маске в Париже

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Командующий сухопутными силами США в Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи работает из дома после возможного контакта с зараженным коронавирусом COVID-19 , сообщил в пресс-релизе министр сухопутных сил США Райан Маккарти.

Также, по его словам, в добровольном карантине оказались несколько членов штаба сухопутных сил в Европе.

Военные могли вступить в контакт с лицом, зараженным COVID-19, во время недавней конференции, уточнил Маккарти.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.