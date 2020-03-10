Сандерс раскритиковал подход американской администрации к коронавирусу

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Претендент на выдвижение в президенты США от демократов сенатор Берни Сандерс раскритиковал подход американской администрации к проблеме коронавируса.
"К сожалению, у нас сейчас администрация в Вашингтоне, которая не верит в науку... Я не доверяю этой администрации в решении международного кризиса, кризиса в здравоохранении, каким является коронавирус", - сказал Сандерс в эфире Fox News.
По его словам, вопрос нельзя политизировать. Кроме того, по мнению Сандерса, эпидемия коронавируса подтверждает ключевое требование его предвыборной программы — всеобщее медицинское страхование. В настоящее время в США более 27 миллионов человек не имеют медицинской страховки и, соответственно, доступа к платному медобслуживанию.
В США на данный момент зафиксировано более 500 случаев коронавируса.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.