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Сандерс раскритиковал подход американской администрации к коронавирусу
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РИА Новости

Сандерс раскритиковал подход американской администрации к коронавирусу

02:47 10.03.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstКандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Претендент на выдвижение в президенты США от демократов сенатор Берни Сандерс раскритиковал подход американской администрации к проблеме коронавируса.

"К сожалению, у нас сейчас администрация в Вашингтоне, которая не верит в науку... Я не доверяю этой администрации в решении международного кризиса, кризиса в здравоохранении, каким является коронавирус", - сказал Сандерс в эфире Fox News.

По его словам, вопрос нельзя политизировать. Кроме того, по мнению Сандерса, эпидемия коронавируса подтверждает ключевое требование его предвыборной программы — всеобщее медицинское страхование. В настоящее время в США более 27 миллионов человек не имеют медицинской страховки и, соответственно, доступа к платному медобслуживанию.
В США на данный момент зафиксировано более 500 случаев коронавируса.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБерни СандерсСШАВ мире
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