Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.
"Завтра мы проведем пресс-конференцию, чтобы поговорить о разных вещах, которые мы делаем в экономическом плане. Они будут очень существенные, включая, разумеется, снижение налога на зарплату", - сказал он журналистам.
По его словам, утром во вторник эти темы будут обсуждаться с представителями конгресса.
Трамп также заявил, что администрация планирует "существенное сокращение налога на зарплату или налоговые льготы".