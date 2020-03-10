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Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса
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РИА Новости

Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса

02:45 10.03.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.
"Завтра мы проведем пресс-конференцию, чтобы поговорить о разных вещах, которые мы делаем в экономическом плане. Они будут очень существенные, включая, разумеется, снижение налога на зарплату", - сказал он журналистам.
По его словам, утром во вторник эти темы будут обсуждаться с представителями конгресса.
Трамп также заявил, что администрация планирует "существенное сокращение налога на зарплату или налоговые льготы".
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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