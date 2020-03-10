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2020-03-10T10:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568359204.html
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
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РИА Новости

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

02:32 10.03.2020 (обновлено: 10:48 10.03.2020)
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© Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : public domain
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах. Они примут участие в учениях. В ходе перелета над Атлантикой бомбардировщики дозаправились в воздухе с помощью самолетов-заправщиков KC-10 Extender.
"Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования. Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США", — говорится в релизе.
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B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Европейское командование вооруженных сил СШАВооруженные силы СШААзорские островаЕвропаМиссуриСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
… в 60-х после размещения в Европе американских ракет, ... в Великобритании было развернуто 60 ракет «Тор», в Италии — 30 ракет «Юпитер» и в Турции — 15 ракет «Юпитер»! СССР провёл операцию «Анадырь», размещение на Кубе советских ракет … Может пора подготовиться к операции «Анадырь-2»!? … не сколько, для нападения, сколько, для Напоминания сша, чем заканчиваются подобные «игры» с *Ядерной Державой Россией*! ...
10 марта, 04:30
Иришка Смирнова
8641109
Это они "в нагрузку" к предложениям о мире и сотрудничестве, недавно высказанные Трампом. Надо бы им доходчиво пояснить, что " Во время драки бьют сначала в голову, в челюсть(США, Англия), а потом уже по другим частям тела(Польша,Румыния,Прибалтика и т.д.) Только так, "иначе нам удачи не видать", а то они надеются столкнуть Россию с Европой, а сами за океаном отсидеться, а Англия у себя на островах( для этого и из ЕС вышла), как уже не раз бывало.
10 марта, 02:49
Александр Невский
6900007
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