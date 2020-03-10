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Пенс заявил, что не знает, проверяли ли Трампа на коронавирус
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РИА Новости

Пенс заявил, что не знает, проверяли ли Трампа на коронавирус

02:17 10.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс не знает, проверяли ли на коронавирус президента Дональда Трампа.
В ходе совместной пресс-конференции, когда Трамп уже ушел, Пенса спросили, проходил ли глава государства тестирование. Пенс сказал, что ему это не известно.
"Меня не тестировали на коронавирус", - сообщил Пенс, который возглавляет рабочую группу по борьбе с заболеванием в администрации США.
"Я просто не знаю, что Белый дом рекомендовал президенту. Мы вас проинформируем", - уточнил Пенс.
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По его словам, сам он пока не получал рекомендаций пройти проверку.
Ранее сообщалось, что по крайней мере один член конгресса, летавший с Трампом в понедельник на "борту номер один", ушел в добровольный карантин на несколько дней из-за того, что более 10 дней назад общался с человеком, давшим позитивную пробу на COVID-19.
В США число случаев коронавируса уже превысило 500.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
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