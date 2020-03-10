Пенс заявил, что не знает, проверяли ли Трампа на коронавирус

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс не знает, проверяли ли на коронавирус президента Дональда Трампа.
В ходе совместной пресс-конференции, когда Трамп уже ушел, Пенса спросили, проходил ли глава государства тестирование. Пенс сказал, что ему это не известно.
"Меня не тестировали на коронавирус", - сообщил Пенс, который возглавляет рабочую группу по борьбе с заболеванием в администрации США.
"Я просто не знаю, что Белый дом рекомендовал президенту. Мы вас проинформируем", - уточнил Пенс.
По его словам, сам он пока не получал рекомендаций пройти проверку.
Ранее сообщалось, что по крайней мере один член конгресса, летавший с Трампом в понедельник на "борту номер один", ушел в добровольный карантин на несколько дней из-за того, что более 10 дней назад общался с человеком, давшим позитивную пробу на COVID-19.
В США число случаев коронавируса уже превысило 500.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.