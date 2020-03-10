Нефть марки Brent слабо дешевеет, WTI — дорожает на 2-3%

Разнонаправленная динамика цен на "черное золото" наблюдается после того, как они завершили торги понедельника снижением на 24-25%, при этом в ходе торгов падение стоимости обеих марок нефти превышало 30%. Для нефти марки Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.