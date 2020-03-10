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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T02:01+0300
https://ria.ru/20200310/1568359031.html
Нефть марки Brent слабо дешевеет, WTI — дорожает на 2-3%
https://cdn25.img.ria.ru/images/150060/99/1500609929_0:340:3036:2048_1036x0_80_0_0_db47774fd03c96e48181dac4786deea5.jpg
РИА Новости

Нефть марки Brent слабо дешевеет, WTI — дорожает на 2-3%

02:01 10.03.2020
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкНефтекачалки в городе Когалым
Нефтекачалки в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Нефтекачалки в городе Когалым. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на нефть во вторник демонстрируют смешанную динамику - стоимость барреля Brent снижается на 0,4%, при этом стоимость WTI растет на 2-3% в попытке коррекции после массовых распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 0.15 мск майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 2,52%, до 30,9 доллара за баррель. Минутами ранее фьючерс марки WTI дорожал боле чем на 3%.
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Разнонаправленная динамика цен на "черное золото" наблюдается после того, как они завершили торги понедельника снижением на 24-25%, при этом в ходе торгов падение стоимости обеих марок нефти превышало 30%. Для нефти марки Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.
Распродажи произошли после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
"Сейчас мы ожидаем, что цена нефти марки Brent временно опустится в диапазон от 20 до 30 долларов за баррель в ближайшие недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Bank of America Global Research.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)ОПЕКСаудовская АравияBrentЭкономика
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