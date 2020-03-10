В Буркина-Фасо выявили первые два случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Буркина-Фасо, сообщает местный новостной портал Burkina24 со ссылкой на минздрав страны.
Согласно порталу, речь идет о паре граждан Буркина-Фасо старше 50 лет, которые недавно были во Франции. На данный момент, пациентов поместили на карантин в больнице.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Результаты теста еще одного человека, который путешествовал с парой, были отрицательными, однако его также поместили на карантин вместе с теми, кто уже контактировал с заразившейся парой.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.