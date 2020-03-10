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США против "параллельного правительства" в Афганистане, заявил Помпео
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РИА Новости

США против "параллельного правительства" в Афганистане, заявил Помпео

01:25 10.03.2020 (обновлено: 01:27 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео
Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США против "параллельного правительства" в Афганистане, заявил госсекретарь США Майк Помпео на фоне соперничества победителя выборов — президента Афганистана Ашрафа Гани и его соперника, премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

"Мы категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого использования силы для разрешения политических разногласий", - говорится в заявлении Помпео.

"Мы приветствуем заявление президента Гани на его инаугурации 9 марта о том, что в последующие две недели продолжатся дискуссии и переговоры по соглашению об инклюзивном правительстве, которое объединит страну и будет ставить мир основной задачей. Мы также приветствуем объявление президента Гани о том, что 10 марта он выпустит декрет об освобождении заключенных талибов и формировании национальной команды по внутриафганским переговорам. Мы приветствуем заявление доктора Абдуллы от 9 марта, где подчеркиваются аналогичные обязательства по миру и инклюзивности", - дополняется в сообщении.
По его словам, США работают над соглашением между двумя противоборствующими политическими силами, которые представляют Гани и Абдулла.
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Майк ПомпеоАбдулла АбдуллаАфганистанСШАВ мире
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