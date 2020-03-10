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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T01:04+0300
https://ria.ru/20200310/1568358406.html
Нефть марки Brent замедлила темпы падения
https://cdn23.img.ria.ru/images/150061/89/1500618936_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_9fc795a831a39ea11620567506f85aae.jpg
РИА Новости

Нефть марки Brent замедлила темпы падения

01:03 10.03.2020 (обновлено: 01:04 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМорская нефтедобывающая платформа
Морская нефтедобывающая платформа
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Морская нефтедобывающая платформа. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent начала торги вторника со снижения всего на 0,1%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 0.19 мск майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,27%, до 33,34 доллара за баррель. Минутами ранее снижение составляло всего 0,1%. При этом апрельский фьючерс марки WTI дешевеет на 26,96%, до 30,15 доллара за баррель.
В понедельник обе марки обновили минимумы за четыре года, падая примерно на 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
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