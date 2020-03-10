Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В своем заявлении перед рассмотрением президентских поправок ко второму чтению законопроекта об изменении конституции лидер ЕР отметил, что партия также работала над сбором предложений в регионах и выразил гражданам благодарность "за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию".
"Другой важный момент, который отмечали наши граждане, - укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян", - говорится в заявлении Медведева.
По его словам, "Единая Россия" провела большую работу в регионах, собирая наказы и предложения граждан, которые легли в основу предложенных поправок в основной закон.
"Большинство конструктивных предложений, которые мы собрали в субъектах Российской Федерации, вошло в число поправок", - добавил председатель партии.