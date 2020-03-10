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Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
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РИА Новости

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

00:35 10.03.2020
5322
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В своем заявлении перед рассмотрением президентских поправок ко второму чтению законопроекта об изменении конституции лидер ЕР отметил, что партия также работала над сбором предложений в регионах и выразил гражданам благодарность "за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию".
"Другой важный момент, который отмечали наши граждане, - укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян", - говорится в заявлении Медведева.
По его словам, "Единая Россия" провела большую работу в регионах, собирая наказы и предложения граждан, которые легли в основу предложенных поправок в основной закон.
"Большинство конструктивных предложений, которые мы собрали в субъектах Российской Федерации, вошло в число поправок", - добавил председатель партии.
Дмитрий Медведев
00:27
Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев
198104137
Обсудить 16
РоссияКонституция РФДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
Да какая независимость? Цены на нефть упала и капец рублю. О каком суверенитете тут говорится? Даже стыдно за страну, такой огромный технический потенциал в стране, столько ресурсов, а рубль напрямую зависит от доллара. Прав был Маккейн, когда сказал, что Россия - это страна-бензоколонка.
10 марта, 03:09
Товарищ Швондер
4910502
Укрепляют конституцию и ставят в угол россиян
10 марта, 01:58
WWsexSpas
4410104
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