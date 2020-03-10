Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

В своем заявлении перед рассмотрением президентских поправок ко второму чтению законопроекта об изменении конституции лидер ЕР отметил, что партия также работала над сбором предложений в регионах и выразил гражданам благодарность "за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию".