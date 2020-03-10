В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ), завершающего свое действие в начале 2021 года.

По мнению Вашингтона, стоит задача обеспечить, чтобы договор охватывал не только предусмотренные ныне военные средства, но и "спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3".

"Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", — заявил журналистам высокопоставленный госдепартамента.

Он напомнил, что Дональд Трамп считает, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай , а также все "потенциальные угрозы" со стороны вооружений следующего поколения.

"Он (договор) должен не только охватывать больше сторон, чем раньше, конкретно — Китай наряду с Россией , но он также должен покрывать больше систем, чем сейчас", — сказал представитель госдепа.

По его словам, при обсуждении контроля над вооружениями с Китаем речь должна идти о гарантиях того, что не будет гонки вооружений.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.

Договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.