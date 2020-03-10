В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
По мнению Вашингтона, стоит задача обеспечить, чтобы договор охватывал не только предусмотренные ныне военные средства, но и "спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3".
"Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", — заявил журналистам высокопоставленный госдепартамента.
Он напомнил, что Дональд Трамп считает, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай, а также все "потенциальные угрозы" со стороны вооружений следующего поколения.
"Он (договор) должен не только охватывать больше сторон, чем раньше, конкретно — Китай наряду с Россией, но он также должен покрывать больше систем, чем сейчас", — сказал представитель госдепа.
По его словам, при обсуждении контроля над вооружениями с Китаем речь должна идти о гарантиях того, что не будет гонки вооружений.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Договор СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.