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Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев
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РИА Новости

Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев

00:27 10.03.2020 (обновлено: 09:20 10.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.
"Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян", — отметил он.
Медведев также пообещал, что партия будет делать все, "чтобы оправдать высокую оценку главы государства, которую он дал на встрече с руководителями думских фракций".
"Президент отметил "большой вклад "Единой России" как крупнейшей фракции и ведущей партии страны" в рамках работы по формированию поправок к основному закону", — напомнил он.
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Также Медведев указал, что социальные поправки очень важны. По его словам, их смысл в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста.
"Именно этими направлениями руководствуется в своей работе "Единая Россия". Именно поэтому партия поддержала новеллы, предложенные президентом", — заключил он.
Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, нижняя палата поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Второе чтение запланировано на 10 марта, третье — на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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РоссияКонституция РФДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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