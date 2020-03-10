Летевший вместе с Трампом конгрессмен ушел на карантин из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Уже четверо членов конгресса Уже четверо членов конгресса США сообщили, что отправились в добровольный карантин из-за кратких встреч с носителем коронавируса, один из конгрессменов летал на одном самолете с президентом США Дональдом Трампом

Ранее организаторы консервативной политической конференции CPAC сообщили, что один из участников конференции 26-29 февраля оказался заражен коронавирусом . С этим человеком общались несколько законодателей, но не президент Трамп и вице-президент Майк Пенс , которые выступали на конференции.

В воскресенье в карантин до истечения 14 дней с момента встречи с носителем вируса ушли сенатор Тед Круз и член палаты представителей Пол Госар. В понедельник к ним добавились конгрессмены Даг Коллинз и Мэтт Гэтц.

При этом журналисты президентского пула видели Гэтца на "борту номер один" с президентом Трампом в понедельник.

"Конгрессмена Гэтца проинформировали сегодня, что он был 11 дней назад в контакте с участником CPAC, который дал позитивную пробу на COVID-19", - сообщили помощники конгрессмена в его Twitter.

"Конгрессмен не чувствует никаких симптомов, но он прошел сегодня тест и ожидает результатов в скором времени", - уточнили помощники Гэтца. По рекомендации врача Гэтц отправился на карантин до истечения 14 дней с момента контакта с зараженным пациентом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.