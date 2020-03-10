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Летевший вместе с Трампом конгрессмен ушел на карантин из-за COVID-19
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РИА Новости

Летевший вместе с Трампом конгрессмен ушел на карантин из-за COVID-19

00:23 10.03.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesАмериканцы в медицинских масках
Американцы в медицинских масках
© AP Photo / Damian Dovarganes
Американцы в медицинских масках. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Уже четверо членов конгресса США сообщили, что отправились в добровольный карантин из-за кратких встреч с носителем коронавируса, один из конгрессменов летал на одном самолете с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее организаторы консервативной политической конференции CPAC сообщили, что один из участников конференции 26-29 февраля оказался заражен коронавирусом. С этим человеком общались несколько законодателей, но не президент Трамп и вице-президент Майк Пенс, которые выступали на конференции.
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В воскресенье в карантин до истечения 14 дней с момента встречи с носителем вируса ушли сенатор Тед Круз и член палаты представителей Пол Госар. В понедельник к ним добавились конгрессмены Даг Коллинз и Мэтт Гэтц.
При этом журналисты президентского пула видели Гэтца на "борту номер один" с президентом Трампом в понедельник.
"Конгрессмена Гэтца проинформировали сегодня, что он был 11 дней назад в контакте с участником CPAC, который дал позитивную пробу на COVID-19", - сообщили помощники конгрессмена в его Twitter.
"Конгрессмен не чувствует никаких симптомов, но он прошел сегодня тест и ожидает результатов в скором времени", - уточнили помощники Гэтца. По рекомендации врача Гэтц отправился на карантин до истечения 14 дней с момента контакта с зараженным пациентом.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсТед Круз (сенатор от штата Техас)Дональд ТрампКонгресс СШАКитайСШАВ мире
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