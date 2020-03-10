"Единая Россия" поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев

"Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция "Единой России" сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение", - говорится в заявлении Медведева.