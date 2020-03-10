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"Единая Россия" поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
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РИА Новости

"Единая Россия" поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев

00:07 10.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.
"Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция "Единой России" сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение", - говорится в заявлении Медведева.
В конце января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Второе чтение законопроекта об изменении конституции запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта.
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Конституция РФДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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