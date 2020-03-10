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2020-03-10T08:00+0300
https://ria.ru/20200310/1568325049.html
В Архангельске создадут центр арктической медицины
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РИА Новости

В Архангельске создадут центр арктической медицины

08:00 10.03.2020
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© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской областиВрачи в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре СГМУ Архангельска
Врачи в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре СГМУ Архангельска
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минвостокразвития и Минздрав РФ поддерживают создание в Архангельске центра арктической медицины. Он будет создан на базе Северного государственного медицинского университета, единственного медицинского вуза в арктической зоне России.

“В СГМУ накоплен большой опыт, поэтому мы договорились в течение года подготовить программу по созданию научно-образовательного центра здравоохранения в Арктике для повышения продолжительности жизни людей в арктической зоне, подготовки кадров для работы в высоких широтах”, – приводит слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова пресс-служба правительства региона.

В соответствии с проектом, разработанным сотрудниками СГМУ, основными направлениями деятельности центра станут научные исследования влияния климата Арктики на здоровье человека, а также разработка на их основе программ по увеличению продолжительности жизни людей, снижению заболеваемости (в первую очередь от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний) и сокращению младенческой смертности.
По словам ректора СГМУ Любови Горбатовой, одним из ключевых инструментов решения этих задач станут создание генетического паспорта жителя арктической зоны и развитие персонифицированной медицины. Планируется, что центр также займется созданием отечественных тест-систем и биочипов, в том числе для ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одной важной задачей центра станет подготовка медицинских кадров, в том числе возрождение специализации судового врача.
Аргументом в пользу создания в Архангельске центра арктической медицины является уникальная материально-техническая база СГМУ. Один из ее элементов – мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, где у будущих медиков есть возможность на практике отработать профессиональные навыки различного уровня – от оказания первой помощи до проведения сложнейших полостных операций. В качестве пациентов выступают высокотехнологичные человекоподобные роботы, у которых в соответствии с запущенной программой присутствуют характерные проявления той или иной болезни. Состояние такого “пациента” меняется в зависимости от проведенных врачом манипуляций и введенных лекарств, а действия медика фиксирует компьютерная техника.
В рамках проекта центра арктической медицины предусмотрено создание на площадке СГМУ инновационного лабораторного комплекса, собственной клинической базы, а также кампуса, в котором будут жить не только студенты, но и преподаватели, и ученые, в том числе приглашенные из других регионов России и из-за рубежа.
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