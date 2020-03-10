Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-03-10T08:00+0300
https://ria.ru/20200310/1568319957.html
На Южном Урале построят три новых приюта для животных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568319971_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9e5fb4443c4863c9e0de973e07702a1c.jpg
РИА Новости

На Южном Урале построят три новых приюта для животных

08:00 10.03.2020
453
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриют для животных в Кусково
Приют для животных в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минсельхоз Южного Урала принял документ о порядке обращения с животными без владельцев и создании приютов для них, сообщили в пресс-службе правительства региона. Южноуральские чиновники также распределили субвенции на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных. В настоящее время все муниципалитеты проводят конкурс на оказание услуг по отлову и содержанию животных в приютах.
“Управление ветеринарии министерства находится в постоянном контакте с организациями зоозащиты, с приютами, с соответствующими сотрудниками и службами в муниципалитетах. Только вместе мы можем решить поставленные перед нами задачи”, – отметил глава минсельхоза Челябинской области Алексей Кобылин.
Что изменится для животных и их хозяев в 2020 году
9 января, 08:41Хорошие новости
Что изменится для животных и их хозяев в 2020 году
Ряд статей закона “Об ответственном обращении с животными”, которые подразумевают организацию отлова бездомных животных, их транспортировку и передачу в приюты, а также проведение уже в приютах вакцинации, стерилизации и биркования, вступил в силу 1 января 2020 года. Содержание в приюте оплачивает государство. После необходимых манипуляций и мечения безнадзорные звери будут возвращены на прежние места обитания, если для них не найдутся хозяева. При этом по закону животные, которых невозможно вернуть на улицу, останутся в приюте до передачи новым владельцам или пожизненно.
Для реализации мероприятий в Челябинской области уже принято решение построить три приюта, которые станут основными организациями по содержанию животных без владельцев.
21001110
Обсудить 6
Хорошие новостиХорошие новостибездомные животныеЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Страница социальной сети Вконтакте
Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
Основатель Alibaba Джек Ма
Bloomberg: основатель Alibaba стал самым богатым человеком Азии
Врачи в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре СГМУ Архангельска
В Архангельске создадут центр арктической медицины
Полностью уничтоженные жилые кварталы Токио
Огненный смерч: зачем американцы сожгли Токио
Табличка на объекте Saudi Aramco
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Приют для животных
В Якутии сформировали комиссию для проверки пункта передержки животных
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В СФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений
Владимир Михайловский
Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
Подснежники в одном из дворов Москвы
Синоптики предупредили, что весна пришла еще не окончательно
Актриса Марина Меримсон
Умерла актриса Марина Меримсон
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Олег Коршунов
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
13:36Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
13:32ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
Лента новостейМолния