На Южном Урале построят три новых приюта для животных

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минсельхоз Южного Урала принял документ о порядке обращения с животными без владельцев и создании приютов для них, сообщили в пресс-службе правительства региона. Южноуральские чиновники также распределили субвенции на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных. В настоящее время все муниципалитеты проводят конкурс на оказание услуг по отлову и содержанию животных в приютах.
“Управление ветеринарии министерства находится в постоянном контакте с организациями зоозащиты, с приютами, с соответствующими сотрудниками и службами в муниципалитетах. Только вместе мы можем решить поставленные перед нами задачи”, – отметил глава минсельхоза Челябинской области Алексей Кобылин.
Ряд статей закона “Об ответственном обращении с животными”, которые подразумевают организацию отлова бездомных животных, их транспортировку и передачу в приюты, а также проведение уже в приютах вакцинации, стерилизации и биркования, вступил в силу 1 января 2020 года. Содержание в приюте оплачивает государство. После необходимых манипуляций и мечения безнадзорные звери будут возвращены на прежние места обитания, если для них не найдутся хозяева. При этом по закону животные, которых невозможно вернуть на улицу, останутся в приюте до передачи новым владельцам или пожизненно.
Для реализации мероприятий в Челябинской области уже принято решение построить три приюта, которые станут основными организациями по содержанию животных без владельцев.