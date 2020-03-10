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Моравско-Остравская наступательная операция (1945)
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РИА Новости

Моравско-Остравская наступательная операция (1945)

06:35 10.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские и румынские офицеры во время боев за освобождение Чехословакии
Советские и румынские офицеры во время боев за освобождение Чехословакии
© РИА Новости
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Моравска-Остравская операция – наступательная операция советских войск 4-го Украинского фронта в Великой Отечественной войне (1941-1945), проведенная 10 марта – 5 мая 1945 года с целью разгромить группировку германских войск в районе города Моравска-Острава (ныне Острава, Чехия) и овладеть важным промышленным районом. Одно из крупнейших сражений на территории современной Чехии.
К середине февраля 1945 года армии 4-го Украинского фронта освободили большую часть Словакии и вышли на рубеж в 30-35 километрах от города Моравска-Острава, где были остановлены в результате усилившегося сопротивления немецко-фашистских войск. Учитывая усталость, низкую укомплектованность соединений людьми и отставание тылов, генерал армии Иван Петров направил в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГ) доклад, в котором предложил ограничить на ближайшее время действия для подготовки наступательной операции с целью выхода на рубеж реки Влтавы и овладения городом Прагой.
Главный удар предусматривалось нанести на правом крыле фронта силами 38-й и 1-й гвардейской армий генерал-полковников Кирилла Москаленко и Андрея Гречко в направлении населенных пунктов Струмень, Оломоуц, Пардубице. Им приказывалось прорвать оборону немецких войск, обойти Моравска-Остраву с юга и совместно с 5-м гвардейским механизированным корпусом развивать наступление на Прагу. На левом крыле была развернута 18-я армия генерал-лейтенанта Антона Гастиловича, которая должна была нанести удар в направлении Ружомберок, Жилина, Кромержиж, втянуть в бои противостоявшие группировки врага и не допустить их маневра в полосы 38-й и 1-й гвардейской армий.
К началу марта в состав фронта входили 22 стрелковые и три горнострелковые дивизии, шесть горнострелковых и четыре пехотные (1-го Чехословацкого армейского корпуса) бригады, четыре отдельные танковые бригады и один отдельный танковый полк, шесть отдельных самоходных артиллерийских полков. Они насчитывали 240 тысяч человек, 3540 орудий и минометов, 537 танков и самоходных артиллерийских установок. Поддержку наземных войск с воздуха осуществляла 8-я воздушная армия с 400 боевыми самолетами под командованием генерал-лейтенанта авиации Василия Жданова.
Противостоявшая советским войскам армейская группа "Хейнрици" с 22 марта была преобразована в 1-ю танковую армию в составе 12 дивизий (в том числе одной танковой) – 150 тысяч человек, 1500 орудий и минометов, до 100 танков и штурмовых орудий, около 120 самолетов.
Моравско-Остравский промышленный район насчитывал десятки предприятий металлургической, химической, машиностроительной и нефтяной промышленности, а также военно-промышленного комплекса. Этот регион с юга прикрывал Германию, поэтому немецкое командование придавало большое значение его удержанию. Естественные преграды были усилены полевыми оборонительными рубежами. Подходы к Моравска-Остраве с востока прикрывались тремя оборонительными полосами с железобетонными пулеметно-артиллерийскими и пулеметными дотами. Большие доты имели на вооружении две скорострельные 37-милиметровые пушки, два спаренных и четыре одиночных пулемета, их защищал гарнизон в 80-100 человек. Малые доты были оснащены гарнизоном четыре-шесть человек, вооруженных станковыми пулеметами.
Наступление советских войск началось 10 марта, несмотря на снежную пургу, полностью исключившую применение авиации. Артиллерия вынуждена была вести огонь по площадям, орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой, бездействовали. Из-за этого не удалось подавить большинство огневых точек врага, нарушить его систему огня и управление войсками. В результате к исходу дня соединения 38-й и 1-й гвардейской армий с большим трудом преодолели лишь от двух до пяти километров. Вплоть до 17 марта ударная группировка фронта пыталась прорвать оборону противника, но ей удалось лишь вклиниться в глубину на 12 километров.
24 марта наступление было продолжено соединениями ударной группировки, которые продвинулись на запад и овладели важным узлом дорог города Зорау.
Немецкое командование в последней декаде марта усилило группировку за счет переброски четырех пехотных, одной танковой, одной моторизованной дивизий и двух боевых групп. Необходимыми силами и средствами для преодоления сопротивления врага объединения правого крыла 4-го Украинского фронта не располагали.
25 марта генерал армии Петров был отстранен от командования фронтом. По решению Ставки ВГК войска 4-го Украинского фронта возглавил генерал армии Андрей Еременко. К 3 апреля был разработан принципиально новый замысел. К разгрому противника привлекались два фронта – 4-й и 2-й Украинские, которые должны были нанести удар по сходящимся на Оломоуц направлениям и окружить его группировку в Моравска-Остравском промышленном районе. Для этого 4-му Украинскому фронту передавались 60-я армия под командованием генерал-полковника Павла Курочкина, 31-й танковый корпус, артиллерийская дивизия прорыва и истребительная противотанковая артиллерийская бригада из состава 1-го Украинского фронта.
15 апреля соединения 60, 38-й и 1-й гвардейской армий нанесли удары севернее и северо-западнее Моравска-Остравы.
17 апреля совместно с 31-м танковым корпусом они вышли к реке Опава в районе Краварже. Форсировав реку Опава, они завязали бои на ее южном берегу. На следующий день наступающие расширили плацдарм до 10 километров по фронту и подошли вплотную к полосе долговременных укреплений с развитой сетью железобетонных дотов. Их стены были настолько прочны, что выдерживали прямые попадания 152-милиметровых снарядов. Помощь при штурме оборонительных сооружений оказывали чехословацкие офицеры, служившие до войны на этом рубеже. Они на картах и на местности указывали места расположения дотов, помогали выявлять их слабые стороны. Несмотря на все принятые меры, преодолеть немецкую оборону оказалось очень трудно.
С 19 по 21 апреля частям 38-й армии удалось разрушить только 10 дотов и 18 бетонированных пулеметных точек. Лишь после нескольких дней тяжелых боев по преодолению линии долговременных укреплений войска фронта вышли к Опаве и 22 апреля очистили город от фашистов.
Чтобы уменьшить ущерб промышленности Моравска-Остравы, командование фронта отказалось от лобового удара, решив взять город путем обхода. Уточненный план дальнейшего наступления предписывал 38-й армии обойти город с запада, а 1-й гвардейской армии – с севера. Потратив несколько дней на преодоление укрепленных подступов, советские войска к исходу 29 апреля вышли к окраинам Моравска-Остравы. 30 апреля после артиллерийского и авиационного ударов по немецким позициям наступающие ворвались на окраины города. После пятичасового боя войска 1-й гвардейской и 38-й армий при поддержке 8-й воздушной армии и содействии 1-й Чехословацкой танковой бригады освободили Моравска-Остраву.
К 5 мая 1945 года войска 4-го Украинского фронта вышли на рубеж Штернберг, Фульнек, Рожнов. В ходе операции они овладели Моравска-Остравским промышленным районом, создали условия для дальнейшего продвижения советских войск в центральную часть Чехословакии, нанесли большой урон немецкой 1-й танковой армии.
Наступление советских войск в Чехословакии сковало крупные силы вермахта и содействовало успешному завершению Берлинской операции и всей кампании 1945 года.
Общие потери советских войск составили 112 621 человек, из них 23 964 – убитыми, умершими и пропавшими без вести.
1-й Чехословацкий армейский корпус, действовавший в составе советской армии, в течение второй половины апреля 1945 года потерял более 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными.
За время операции потери германских войск составили свыше 100 тысяч человек убитыми, свыше 150 тысяч сдались в плен.
В Чехии в деревне Грабыне недалеко от чешского города Острава, где велись ожесточенные бои, в 1980 году открыт Музей-мемориал истории Второй мировой войны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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