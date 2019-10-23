Вандалы осквернили памятник Красной Армии в чешском городе Остраве

"Мы осуждаем этот акт вандализма, который является проявлением человеческой глупости. Причем здесь напоминание о событиях в Будапеште в 1956 году? На этом месте похоронены около 700 советских военнослужащих, погибших в результате Остравской операции Красной Армии. Они погибли, освобождая наш город. Этот памятник был поставлен в первую годовщину со дня окончания Второй мировой войны, чтобы почтить ее жертвы. Я оцениваю этот инцидент как выражение кощунства по отношению к этим погибшим, а также к нашим дедам, которые боролись за нашу свободу и поставили этот памятник", - сказал Витош.