От Букингемского дворца до пабов: смотрим Лондон за пару дней

Букингемский дворец — главная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II Виндзорской. В нем 775 комнат, 19 — для государственных дел, 52 — спальни для семьи и гостей, 188 — для служащих, 78 ванных и туалетных помещений, 92 — офисных.
"Если королева в резиденции, над крышей развевается королевский штандарт, когда ее нет — флаг Британии", — рассказывает Валерия Генина, гид-экскурсовод по Лондону и окрестностям, член Института туристических гидов Великобритании.
Здание в 1703 году возводили для герцога Букингемского. Но спустя полвека его купил король Георг III и начал достраивать. Официальной резиденцией английских монархов дворец стал при королеве Виктории (бабушке Елизаветы II) в 1837 году.
Букингемский дворец — главная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II Виндзорской. В нем 775 комнат, 19 — для государственных дел, 52 — спальни для семьи и гостей, 188 — для служащих, 78 ванных и туалетных помещений, 92 — офисных.
"Если королева в резиденции, над крышей развевается королевский штандарт, когда ее нет — флаг Британии", — рассказывает Валерия Генина, гид-экскурсовод по Лондону и окрестностям, член Института туристических гидов Великобритании.
Здание в 1703 году возводили для герцога Букингемского. Но спустя полвека его купил король Георг III и начал достраивать. Официальной резиденцией английских монархов дворец стал при королеве Виктории (бабушке Елизаветы II) в 1837 году.
Бесплатное, но очень яркое и музыкальное шоу — смена караула королевской гвардии, охраняющей Букингемский дворец (расписание церемонии обновляется на сайте). На это зрелище собираются толпы туристов, приходят и местные. Лондонцы вообще очень внимательно следят за всем, что происходит в монаршей семье. Их интересуют отношения, наряды, реакция на разные события. Подмечают и обсуждают любопытные детали.
Например, знаете ли вы, что самой первой парой, поцеловавшейся на балконе Букингемского дворца, были родители Елизаветы II? А ее внук Уильям с женой Кейт Миддлтон поцеловались там уже дважды, сообщает Валерия Генина.
Бесплатное, но очень яркое и музыкальное шоу — смена караула королевской гвардии, охраняющей Букингемский дворец (расписание церемонии обновляется на сайте). На это зрелище собираются толпы туристов, приходят и местные. Лондонцы вообще очень внимательно следят за всем, что происходит в монаршей семье. Их интересуют отношения, наряды, реакция на разные события. Подмечают и обсуждают любопытные детали.
Например, знаете ли вы, что самой первой парой, поцеловавшейся на балконе Букингемского дворца, были родители Елизаветы II? А ее внук Уильям с женой Кейт Миддлтон поцеловались там уже дважды, сообщает Валерия Генина.
В Лондоне на каждом шагу палисадники, скверы. Прямо в центре — огромный зеленый оазис, Гайд-парк, к которому примыкают Кенсингтонские сады. Горожане прогуливаются по ухоженным платановым аллеям, кормят упитанных ручных белок (их здесь очень много), на просторных лужайках с изумрудной травой резвятся собаки, играют дети. В озере Серпентайн плавают лебеди, утки, у берега ходят цапли. Есть даже колония пеликанов. Птиц подкармливают, они абсолютно не боятся людей.
В Лондоне на каждом шагу палисадники, скверы. Прямо в центре — огромный зеленый оазис, Гайд-парк, к которому примыкают Кенсингтонские сады. Горожане прогуливаются по ухоженным платановым аллеям, кормят упитанных ручных белок (их здесь очень много), на просторных лужайках с изумрудной травой резвятся собаки, играют дети. В озере Серпентайн плавают лебеди, утки, у берега ходят цапли. Есть даже колония пеликанов. Птиц подкармливают, они абсолютно не боятся людей.
Посреди парка — небольшая ферма, куда можно свободно зайти, посмотреть и почитать, как выращивать зелень, овощи, кустарники в городских условиях. В вольере топчутся куры. Маленький деревенский уголок в центре британской столицы.
Посреди парка — небольшая ферма, куда можно свободно зайти, посмотреть и почитать, как выращивать зелень, овощи, кустарники в городских условиях. В вольере топчутся куры. Маленький деревенский уголок в центре британской столицы.
"Я знала, что мемориал принцессы Дианы находится в Гайд-парке, ожидала увидеть традиционную скульптуру или какую-нибудь стеллу с надписями. Но это оказалось совершенно необычное сооружение. Очень сильное впечатление производит", — признается туристка Светлана Волкова из Москвы.
Памятник леди Ди — это канал из корнуоллского мрамора в форме сердца, по которому вода движется пульсирующими толчками, напоминая о быстротечности жизни.
"Я знала, что мемориал принцессы Дианы находится в Гайд-парке, ожидала увидеть традиционную скульптуру или какую-нибудь стеллу с надписями. Но это оказалось совершенно необычное сооружение. Очень сильное впечатление производит", — признается туристка Светлана Волкова из Москвы.
Памятник леди Ди — это канал из корнуоллского мрамора в форме сердца, по которому вода движется пульсирующими толчками, напоминая о быстротечности жизни.
Мемориал открыли в 2004 году, спустя семь лет после трагической гибели принцессы.
"Мосты через канал символизируют открытость Дианы к людям. Лондонцы любят парки и бывают здесь довольно часто, дети плещутся в воде — как и было задумано скульптором Густафсоном Портером", — отмечает Валерия Генина.
Мемориал открыли в 2004 году, спустя семь лет после трагической гибели принцессы.
"Мосты через канал символизируют открытость Дианы к людям. Лондонцы любят парки и бывают здесь довольно часто, дети плещутся в воде — как и было задумано скульптором Густафсоном Портером", — отмечает Валерия Генина.
"Лайфхак — на знаменитом дабл-басе непременно забирайтесь на второй этаж и занимайте самые первые места. Там отличный обзор и, кроме того, мягкий ход с легким покачиванием", — советует туристка из Москвы Юлия Торгина.
А Валерия Генина добавляет, что этот вид транспорта еще и самый экономичный — за полтора фунта вы получаете билет, действительный в течение часа для всех автобусов с пересадками.
"Лайфхак — на знаменитом дабл-басе непременно забирайтесь на второй этаж и занимайте самые первые места. Там отличный обзор и, кроме того, мягкий ход с легким покачиванием", — советует туристка из Москвы Юлия Торгина.
А Валерия Генина добавляет, что этот вид транспорта еще и самый экономичный — за полтора фунта вы получаете билет, действительный в течение часа для всех автобусов с пересадками.
На метро, конечно, быстрее, но дороже. Минимальная цена — 2,40 фунта, тариф увеличивается по мере удаления от центра.
"Мы были в Лондоне в конце января. Купили карточку Oyster в метро — это как наша "Тройка" — за пять фунтов, положили на нее деньги. Так дешевле, — объясняет Елизавета Солнцева из Самары. — А перед отъездом через автомат вернули за нее деньги. Приятный сюрприз — и карточка на руках осталась как сувенир".
Везде в лондонском транспорте можно проходить через турникеты, прислонив бесконтактную банковскую карту или телефон. Снимает, как с проездного.
На метро, конечно, быстрее, но дороже. Минимальная цена — 2,40 фунта, тариф увеличивается по мере удаления от центра.
"Мы были в Лондоне в конце января. Купили карточку Oyster в метро — это как наша "Тройка" — за пять фунтов, положили на нее деньги. Так дешевле, — объясняет Елизавета Солнцева из Самары. — А перед отъездом через автомат вернули за нее деньги. Приятный сюрприз — и карточка на руках осталась как сувенир".
Везде в лондонском транспорте можно проходить через турникеты, прислонив бесконтактную банковскую карту или телефон. Снимает, как с проездного.
Вестминстерское аббатство — готическая церковь, которая строилась с перерывами с XIII по XVIII века. "Сюда стоит прийти рано утром, пока к кассе не набежали толпы туристов. Открывается территория в девять, но уже минут за десять до этого появляются первые посетители", — говорит Ирина Ташева из Москвы.
Неудивительно: именно тут проходят коронации (с XI века) и свадьбы монархов Великобритании. Здесь же их и хоронят.
"Меня поразили древние надгробия с фигурами покоящихся королей, у многих в ногах какое-нибудь животное. Потрясающей красоты витражи с английскими розами, — делится впечатлениями Ирина. — Особое ощущение, когда ты проходишь к алтарю и осознаешь, сколько правителей страны шли по этому же пути".
Здесь в Уголке поэтов — могилы Диккенса, Эдмунда Спенсера, Джефри Чосера, Теннисона. И памятники Шелли, Китсу, Т. С. Элиоту, Уильяму Блэйку и другим.
Вестминстерское аббатство — готическая церковь, которая строилась с перерывами с XIII по XVIII века. "Сюда стоит прийти рано утром, пока к кассе не набежали толпы туристов. Открывается территория в девять, но уже минут за десять до этого появляются первые посетители", — говорит Ирина Ташева из Москвы.
Неудивительно: именно тут проходят коронации (с XI века) и свадьбы монархов Великобритании. Здесь же их и хоронят.
"Меня поразили древние надгробия с фигурами покоящихся королей, у многих в ногах какое-нибудь животное. Потрясающей красоты витражи с английскими розами, — делится впечатлениями Ирина. — Особое ощущение, когда ты проходишь к алтарю и осознаешь, сколько правителей страны шли по этому же пути".
Здесь в Уголке поэтов — могилы Диккенса, Эдмунда Спенсера, Джефри Чосера, Теннисона. И памятники Шелли, Китсу, Т. С. Элиоту, Уильяму Блэйку и другим.
Величественный кафедральный собор Святого Павла — резиденция епископа Лондона. Это на вершине холма Ладгейт-Хилл — самой высокой точки Сити. Открылся храм в 1708 году и стал пятым на этом месте. С четырьмя предыдущими все время случались какие-то несчастья — их разрушали викинги, уничтожали пожары.
Здесь похоронены почти две сотни известных граждан Великобритании. Среди них адмирал Нельсон, композитор Томас Эдвард Лоуренс, ученый-бактериолог Александр Флеминг, художник, скульптор Генри Мур, архитектор этого здания Кристофер Рен.
Одну из галерей собора называют “той, что шепчет”. Даже очень тихо произнесенное слово прекрасно слышно в любом ее месте. Такая акустическая особенность. Сюда часто приходят влюбленные — тихо сказать то, о чем не решаются говорить громко.
Сент-Пол засветился в нескольких частях Поттерианы — фильмах про узника Азкабана и принца-полукровку. В 2009-м тут снимали “Шерлока Холмса” с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Величественный кафедральный собор Святого Павла — резиденция епископа Лондона. Это на вершине холма Ладгейт-Хилл — самой высокой точки Сити. Открылся храм в 1708 году и стал пятым на этом месте. С четырьмя предыдущими все время случались какие-то несчастья — их разрушали викинги, уничтожали пожары.
Здесь похоронены почти две сотни известных граждан Великобритании. Среди них адмирал Нельсон, композитор Томас Эдвард Лоуренс, ученый-бактериолог Александр Флеминг, художник, скульптор Генри Мур, архитектор этого здания Кристофер Рен.
Одну из галерей собора называют “той, что шепчет”. Даже очень тихо произнесенное слово прекрасно слышно в любом ее месте. Такая акустическая особенность. Сюда часто приходят влюбленные — тихо сказать то, о чем не решаются говорить громко.
Сент-Пол засветился в нескольких частях Поттерианы — фильмах про узника Азкабана и принца-полукровку. В 2009-м тут снимали “Шерлока Холмса” с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Тауэр — одно из самых древних строений Великобритании. Возвели его при короле Вильгельме I Завоевателе — монархе, который основал единое Английское королевство, армию и флот, провел первую земельную перепись, начал строить каменные крепости (первой в 1078 году и стал Тауэр).
Именно в эту крепость Генрих VIII заточил вторую жену Анну Болейн, обвинив ее в супружеской измене и предательстве, а позже ее обезглавили неподалеку. Был Тауэр монетным двором, сокровищницей, даже зоопарком. При Генрихе III в XIII веке тут держали львов, белого медведя, леопардов и слона. А при Елизавете I завезли разных других животных и открыли зверинец для публики.
Сейчас основные здания крепости — музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британской короны. На территории есть и несколько частных квартир для персонала и высоких гостей.
А еще здесь уже много столетий живут вороны. Бефитеры (служащие) кормят их мясом, ухаживают за ними. Птицам подрезают крылья, чтобы они не улетели. Англичане верят, что, если вороны покинут крепость, страну ждет большое несчастье.
Тауэр — одно из самых древних строений Великобритании. Возвели его при короле Вильгельме I Завоевателе — монархе, который основал единое Английское королевство, армию и флот, провел первую земельную перепись, начал строить каменные крепости (первой в 1078 году и стал Тауэр).
Именно в эту крепость Генрих VIII заточил вторую жену Анну Болейн, обвинив ее в супружеской измене и предательстве, а позже ее обезглавили неподалеку. Был Тауэр монетным двором, сокровищницей, даже зоопарком. При Генрихе III в XIII веке тут держали львов, белого медведя, леопардов и слона. А при Елизавете I завезли разных других животных и открыли зверинец для публики.
Сейчас основные здания крепости — музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британской короны. На территории есть и несколько частных квартир для персонала и высоких гостей.
А еще здесь уже много столетий живут вороны. Бефитеры (служащие) кормят их мясом, ухаживают за ними. Птицам подрезают крылья, чтобы они не улетели. Англичане верят, что, если вороны покинут крепость, страну ждет большое несчастье.
Тауэрский мост над рекой Темзой открыли в конце XIX века. Он одновременно и разводной (для прохода судов), и висячий. Длина — 244 метра, высота башен — 65. По нему движутся и пешеходы, и машины. Туристы на его фоне делают селфи, ведь это самый узнаваемый символ Лондона.
В башнях — музей: там фото, документы, чертежи, все, что связано с возведением легендарного моста.
Тауэрский мост над рекой Темзой открыли в конце XIX века. Он одновременно и разводной (для прохода судов), и висячий. Длина — 244 метра, высота башен — 65. По нему движутся и пешеходы, и машины. Туристы на его фоне делают селфи, ведь это самый узнаваемый символ Лондона.
В башнях — музей: там фото, документы, чертежи, все, что связано с возведением легендарного моста.
Район Камден в центре Северного Лондона — место тусовки неформалов и фриков разных мастей. Сюда однозначно стоит заглянуть, побродить по рынку Камден Лок.
Здесь много лавочек стрит-фуда, ресторанов, клубов, баров, пабов. "Один из них, Hawley Arms так любила певица Эми Уайнхауз, что дала ему деньги на ремонт, сейчас в его окне красуется ее фото со словами "Be Kind", — говорит Валерия.
Район Камден в центре Северного Лондона — место тусовки неформалов и фриков разных мастей. Сюда однозначно стоит заглянуть, побродить по рынку Камден Лок.
Здесь много лавочек стрит-фуда, ресторанов, клубов, баров, пабов. "Один из них, Hawley Arms так любила певица Эми Уайнхауз, что дала ему деньги на ремонт, сейчас в его окне красуется ее фото со словами "Be Kind", — говорит Валерия.
В Камдене установлен памятник Эми — самой известной и яркой жительнице этого района.
В Камдене установлен памятник Эми — самой известной и яркой жительнице этого района.
Квартал Ноттинг-Хилл стал особенно популярным у туристов после выхода в 1997 году одноименной мелодрамы о любви простого английского парня (Хью Грант) и голливудской суперзвезды (Джулия Робертс). Предприимчивые местные жители сразу же наладили торговлю сувенирами с изображением актеров.
"Но исторически Ноттинг-Хилл известен как район, в котором селились выходцы из Ирландии и Вест-Индии. Ежегодно в последние выходные августа тут устраивают карнавал — второй по значимости после того, что в Рио", — рассказывает Валерия Генина.
Квартал Ноттинг-Хилл стал особенно популярным у туристов после выхода в 1997 году одноименной мелодрамы о любви простого английского парня (Хью Грант) и голливудской суперзвезды (Джулия Робертс). Предприимчивые местные жители сразу же наладили торговлю сувенирами с изображением актеров.
"Но исторически Ноттинг-Хилл известен как район, в котором селились выходцы из Ирландии и Вест-Индии. Ежегодно в последние выходные августа тут устраивают карнавал — второй по значимости после того, что в Рио", — рассказывает Валерия Генина.
А любители антиквариата приходят на улицу Портобелло=роад по субботам, когда открывается блошиный рынок. Здесь можно купить все: от старинной мебели, винтажной одежды и украшений со всего мира до английских баночек из-под кофе и чая и открыток позапрошлого века. За сувенирами тоже сюда.
А любители антиквариата приходят на улицу Портобелло=роад по субботам, когда открывается блошиный рынок. Здесь можно купить все: от старинной мебели, винтажной одежды и украшений со всего мира до английских баночек из-под кофе и чая и открыток позапрошлого века. За сувенирами тоже сюда.
В Лондоне много достойных пабов, где наливают вкусное пиво и эль, а также подают традиционное блюдо — fish and chips (рыба в кляре с жареным картофелем).
Валерия Генина рекомендует He Olde Cheese на Флит-стрит в Сити. Снаружи непримечательный, зато внутри абсолютно аутентичный: на полу — солома и стружка, в подвале проглядывают своды кармелитского монастыря, стоявшего на этом месте в XIII столетии. Здесь любили бывать Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойл, Агата Кристи и Марк Твен.
"Меня лично привлекает табличка перед входом в паб, на которой перечислены в хронологической последовательности имена всех монархов, во времена правления которых он существовал. Тут ты чувствуешь историю", — добавляет гид.
В Лондоне много достойных пабов, где наливают вкусное пиво и эль, а также подают традиционное блюдо — fish and chips (рыба в кляре с жареным картофелем).
Валерия Генина рекомендует He Olde Cheese на Флит-стрит в Сити. Снаружи непримечательный, зато внутри абсолютно аутентичный: на полу — солома и стружка, в подвале проглядывают своды кармелитского монастыря, стоявшего на этом месте в XIII столетии. Здесь любили бывать Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойл, Агата Кристи и Марк Твен.
"Меня лично привлекает табличка перед входом в паб, на которой перечислены в хронологической последовательности имена всех монархов, во времена правления которых он существовал. Тут ты чувствуешь историю", — добавляет гид.