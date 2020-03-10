От Букингемского дворца до пабов: смотрим Лондон за пару дней

Букингемский дворец — главная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II Виндзорской. В нем 775 комнат, 19 — для государственных дел, 52 — спальни для семьи и гостей, 188 — для служащих, 78 ванных и туалетных помещений, 92 — офисных.

"Если королева в резиденции, над крышей развевается королевский штандарт, когда ее нет — флаг Британии", — рассказывает Валерия Генина, гид-экскурсовод по Лондону и окрестностям, член Института туристических гидов Великобритании.

Здание в 1703 году возводили для герцога Букингемского. Но спустя полвека его купил король Георг III и начал достраивать. Официальной резиденцией английских монархов дворец стал при королеве Виктории (бабушке Елизаветы II) в 1837 году.