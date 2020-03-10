Актриса Стася Милославская: "Хочу в будущем сыграть великую женщину"

Спортивная драма "На острие", главные роли в которой сыграли Светлана Ходченкова и Стася Милославская, выходит в российский прокат 26 марта. Режиссер Эдуард Бордуков снял историю двух саблисток, каждая из которых стремится завоевать олимпийское золото. Стася Милославская, которую зрители знают по фильму "Бык" и сериалу "Красные браслеты", сыграла молодую и дерзкую Киру. В интервью РИА Новости актриса рассказала, как тренировалась специально для съемок и почему в некоторых сценах ее заменил молодой человек.

– Вам нравится ваша героиня в фильме "На острие"? Она близка вам?

– Чем-то да, чем-то нет. Кира – дворовая девчонка, достаточно грубая, дерзкая. И все это происходит от каких-то комплексов, недолюбленности. Она из-за этого в конфликте с миром. Своими победами она пытается доказать самой себе, что "я могу". Мне это не близко. Я конечно, тоже со "стальным характером". Но мне кажется, что я по-другому смотрю на жизнь.

Для меня в принципе не существует конкуренции, даже несмотря на то, что я занимаюсь самой конкурентной профессией. Я пришла к этому недавно – просто исключила этот пункт из своей жизни.

И дело не в том, что я чувствую свое превосходство или что-то еще, я скорее о другом. Я стала жить с ощущением, что мое от меня не уйдет. И все стало гораздо проще. Я стала иначе относиться к предлагаемым ролям, пробам и кастингам. И если так случается, что меня не утверждают – значит, это просто не мое. А дальше будет что-то интереснее и лучше.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие"

– Что понравилось вам в сценарии фильма "На острие", когда вы читали его первый раз?

– Во-первых, это история про сильных женщин. Мне кажется, это сейчас актуально, и мне нравится, что главные героини в фильмах – наконец-то, женщины. Их функция сводится не только к романтической линии. Женщины становятся главными персонажами, с которым происходят все события. Это очень актуально. И мне нравится, что появляется все больше таких проектов.

– Это такой тренд на феминизм?

– Это, конечно, тренд. Но феминизм мне в принципе не близок. Да, я за то, чтобы женщину уважали и ни в чем не ущемляли. Но при этом я достаточно консервативна, и феминистки меня не поймут. Я люблю, когда мне уступают место в метро, когда передо мной открывают дверь и несут мои тяжелые пакеты. Я признаю, что сила женщины в уме. За каждым гениальным мужчиной стоит гениальная женщина.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" На съемках фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" На съемках фильма "На острие"

– На какие роли вы чаще соглашаетесь, каких героинь выбираете: которые вам понятны или которых, напротив, предстоит для себя раскрыть?

– Как раз Кира из "На острие" мне не очень понятна. И надо сказать, что я в вообще ненавижу фехтование. У меня был этот предмет в Школе-студии МХАТ. На 3-м курсе преподается академическое фехтование, и оно мне не давалось. Я кидала шпаги, прогуливала, а зачет мне поставили просто из жалости. Мне казалось, что я и оружие несовместимы. В 2016 году я не могла представить, что спустя два года сыграю саблистку.

– А что позволило Вам в итоге понять и прочувствовать вашу героиню?

– Тут не было какого-то поворотного момента. Я просто перечитала несколько раз сценарий и подумала, что мне как актрисе интересно сыграть такую девочку, приобрести новый опыт. Плюс партнерство со Светланой Ходченковой.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие"

– Как складывалось на площадке взаимодействие со Светланой Ходченковой?

– Очень хорошо работалось вместе. Мне она очень много помогала. И приятно было за ней наблюдать. Я – вчерашняя выпускница, а она актриса с большим опытом и именем. Поначалу было волнение, и это естественно. Но Света умеет к себе расположить. Она большой профессионал. И если в фильме мы играем соперниц, то на площадке этого, конечно, не было.

– Но между вашими героинями сложные отношения: там есть и соперничество, и начало дружбы.

– Да, но в первую очередь, наверное, все же соперничество и конфликт поколений. В команде есть девушка с именем и приходит девчонка с улицы, которая просто идет по головам. Так что соперничество на первом месте.

– В фильме есть линия взаимоотношений с тренером, которого играет Сергей Пускепалис – он фактически манипулирует обеими героинями. Как вы для себя выстраивали эти отношения?

– Он настраивает нас друг против друга, чтобы обе мы стали круче. Это какие-то его личные мотивы, он хочет создать двух сильных соперниц, воспитать двух "убийц" на дорожке. Это похоже на дрессировку служебных собак.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" На съемках фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" На съемках фильма "На острие"

– Что пришлось преодолеть физически, играя спортсменку? Тренировались специально?

– Да, я тренировалась перед съемками. Мне ставили правильно удар, профессиональную стойку. Я – актриса, и в кадре должна выглядеть так, чтобы ни один профессионал не понял, что я только вчера в руки взяла саблю.

Есть еще один нюанс. В институте я фехтовала правой рукой, а я сама левша. И героиня моя левша. Это уже как бы показывает, что она против системы, ведь недаром говорят, что у левшей развито другое полушарие. И мне это понравилось. Как только я взяла саблю в левую руку, все пошло как по маслу.

– Как ощущали себя в фехтовальном костюме? Выглядит он очень элегантно.

– Да, это красиво и элегантно! Белые лосины, гольфы… И здесь костюм сам начинает "работать" на образ. Белый цвет смотрится очень красиво. Единственный нюанс – костюм очень жаркий. Там много деталей, он трехслойный. Там есть защита, водолазка, одна куртка, другая – электрическая, которая реагирует, когда партнер дотрагивается до тебя саблей, и это позволяет зафиксировать счет. Эта вторая куртка пристегивается к каким-то шнурам. Там обмундирование почти как для полета в космос.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Актриса Стася Милославская и ее дублер Михаил Леонов на съемочной площадке фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Актриса Стася Милославская и ее дублер Михаил Леонов на съемочной площадке фильма "На острие"

– Я знаю, что на съемках фильма "На острие" за вас делал один трюк профессиональный 17-летний саблист. Расскажите об этом.

– Дело в том, что без дублеров в таком кино не обойтись, потому что нельзя за несколько месяцев стать профессионалом в деле, которым люди занимаются с детства. Конечно, мы прибегали к помощи дублеров. Но, так как у меня миниатюрная комплекция, и отличительная черта моей героини – это скорость, то единственным подходящим из всех возможных дублеров оказался мальчик Миша, ему 17 лет, он худенький и он левша. И он очень быстрый.

Так что тут все совпало, кроме того, что он мальчик. Но в этом нет ничего страшного, потому что он в кадре в защитной маске. И я не собираюсь врать, что я делала все сама, это просто невозможно. За короткий срок нельзя научиться выполнять трюки, которые под силу только чемпионам.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие"

– Для вас это уже не первый фильм с режиссером Эдуардом Бордуковым – чем привлекает работа с ним?

– Да, Эдуард снял меня в "Коробке" – это был мой первый полнометражный фильм. Мне нравится, что он не тиран, и с ним работаешь в соавторстве. Можно вместе придумывать, предлагать, спорить. Ведь любую сцену можно сыграть по-разному. Одну и ту же фразу можно сказать тихо, а можно произнести в слезах и очень эмоционально. И непонятно, что потом "выстрелит". Поэтому мы спорили, делали по несколько вариантов, а он при монтаже уже выбирал.

Мне нравится, когда режиссер дает артисту "воздух" и возможность предлагать, а не просто требует, чтобы ты как марионетка делала то, что он хочет.

– Сейчас выходит много фильмов о спорте – чем вы объясняете этот интерес к этой теме?

– Не знаю, как объяснить это. Но сама себе поставила условие, что больше никаких спортивных картин. Мне кажется, что есть множество других интересных тем, о которых можно говорить. И это не только заслуги наших спортсменов, в которых я ни в коем случае не сомневаюсь. Просто мир гораздо интереснее.

Мне кажется, ситуация в кино сейчас начнет постепенно меняться, появится больше историй про жизнь и про конкретных людей. Могу привести в качестве примера фильм "Текст" – это так называемый "арт-мейнстрим", авторское кино, которое снято для широкого зрителя. И это знак для всех внутри профессии: не обязательно делать поп-корн. Можно поднимать острые темы в кино, и зритель сейчас в этом нуждается, как мне кажется.

© Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие" © Фото : Сюзанна Дарни / Предоставлено кинокомпанией "Телесто" Кадр из фильма "На острие"

– Что было бы Вам интересно сыграть? Есть ли планы?

– Планов нет, есть мечты на будущее. Я хотела бы сыграть великую женщину. Примерно такую же роль, как у Натали Портман – Жаклин Кеннеди, как у Марион Котийяр – Эдит Пиаф, у Одри Тату – Коко Шанель. Может быть, сейчас об этом говорить рано, но лет через 10 я бы хотела получить такой сценарий.