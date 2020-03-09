В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 50 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован новый коронавирус, достигло 50, сообщает министерство здравоохранения страны, днем ранее ведомство информировало о 39 случаях заболевания.
Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса