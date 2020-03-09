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В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 50 человек
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РИА Новости

В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 50 человек

23:56 09.03.2020 (обновлено: 00:00 10.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован новый коронавирус, достигло 50, сообщает министерство здравоохранения страны, днем ранее ведомство информировало о 39 случаях заболевания.
Как уточняет министерство здравоохранения, среди заболевших есть те, кто вернулся из Австрии, Испании, Франции, с острова Тенерифе, а также те, кто имел контакт с другими больными.
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Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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