В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими

ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 7 марта были зарегистрированы три случая новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. По данным властей региона, заболевшие были помещены в областную клиническую инфекционную больницу, их состояние "ближе к удовлетворительному". Заболели супружеская пара 1972 и 1981 годов рождения и женщина 1981 года рождения. Все они вернулись из Италии в "первых числах марта" на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение. Также врачи взяли под наблюдение пять человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
"За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека находятся на лечении. Пять человек находятся на обсервации. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.
Власти в Липецкой области ввели дополнительные меры безопасности из-за случаев коронавируса у местных жителей. В частности, чтобы не допустить распространения заболевания на предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка будет в общественном транспорте. Как отмечают областные власти, в случае невыполнения рекомендаций к организациям "будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия".
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