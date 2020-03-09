В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими

"За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека находятся на лечении. Пять человек находятся на обсервации. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.

Власти в Липецкой области ввели дополнительные меры безопасности из-за случаев коронавируса у местных жителей. В частности, чтобы не допустить распространения заболевания на предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка будет в общественном транспорте. Как отмечают областные власти, в случае невыполнения рекомендаций к организациям "будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия".