Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Пять небольших российских компаний впервые начали поставки нефти в Пять небольших российских компаний впервые начали поставки нефти в Белоруссию , сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского госконцерна " Белнефтехим " Александр Тищенко.

Ранее глава концерна Андрей Рыбаков заявлял, что Минск планирует расширить сотрудничество с небольшими российскими предприятиями, чтобы создать конкурентную среду для поставок сырья.

По его словам, совокупный объем экспорта сырья составит около 200 тысяч тонн.

Тищенко уточнил, что поставки осуществляются по цене без премии, как того хотел Минск. При этом представитель госконцерна не стал озвучивать названия компаний.

В настоящее время оба белорусских нефтеперерабатывающих завода работают с загрузкой в 50 процентов. Это связано с тем, что Москва и Минск до сих пор не могут договориться о долгосрочном контракте из-за разногласий по цене. В частности, Белоруссию не устраивает размер премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации налогового маневра.