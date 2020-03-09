Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T23:59+0300
https://ria.ru/20200309/1568357705.html
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532627_0:0:4878:2744_1036x0_80_0_0_800cb437e83377516d9ddb47b0ca2fcd.jpg
РИА Новости

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

23:50 09.03.2020 (обновлено: 23:59 09.03.2020)
9471
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Пять небольших российских компаний впервые начали поставки нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее глава концерна Андрей Рыбаков заявлял, что Минск планирует расширить сотрудничество с небольшими российскими предприятиями, чтобы создать конкурентную среду для поставок сырья.
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
21 февраля, 14:20
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
По его словам, совокупный объем экспорта сырья составит около 200 тысяч тонн.
Тищенко уточнил, что поставки осуществляются по цене без премии, как того хотел Минск. При этом представитель госконцерна не стал озвучивать названия компаний.
В настоящее время оба белорусских нефтеперерабатывающих завода работают с загрузкой в 50 процентов. Это связано с тем, что Москва и Минск до сих пор не могут договориться о долгосрочном контракте из-за разногласий по цене. В частности, Белоруссию не устраивает размер премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации налогового маневра.
Минск продолжает переговоры с Москвой, а также ищет альтернативных поставщиков сырья. Например, госсекретарь Майк Помпео заявлял о готовности американских компаний обеспечить Белоруссию нефтью "на сто процентов и по конкурентной цене". Кроме того, Минск отправлял коммерческие запросы Казахстану и Азербайджану.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 марта, 11:15
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
346941537
Обсудить 6
РоссияАндрей РыбакБелнефтехимБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
13:36Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
13:32ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
Лента новостейМолния