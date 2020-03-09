В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1139

БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1139, сообщает в понедельник институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

Ранее в понедельник институт сообщал о 1112 подтвержденных случаях. Таким образом, за семь часов - с 8.00 до 15.00 по местному времени (10.00 - 17.00 мск) - прирост составил 27, что стало самым низким показателем с 4 марта, когда за день этот показатель вырос на 22.

Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (484). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (204), более десятка - в Берлине (48), Нижней Саксонии (38), Гессене (26), Рейнланд-Пфальце, Гамбурге (по 17) и Саксонии (12). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.

В понедельник также стало известно о первых летальных исходах при заболевании коронавирусом в Германии - скончались пациенты в Эссене и округе Хайнсберг в Северном Рейне - Вестфалии. Хайнсберг является одним из центров эпидемии в Германии - здесь выявлено около 300 случаев заражения. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга.

Директор Института вирусологии госпиталя Шарите Кристиан Дростен, объясняя низкую смертность от коронавируса в Германии по сравнению с другими странами, отметил, что причиной этому может быть тот факт, что немецкие органы здравоохранения проводят обширное тестирование предполагаемых инфицированных и фиксируют множество случаев легкой формы заболевания. Кроме того, свою роль мог сыграть тот факт, что по сравнению с Италией , где число смертельных исходов выше, активная вспышка в Германии началась позже.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.