Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T23:40+0300
https://ria.ru/20200309/1568357557.html
В ЮНКТАД назвали коронавирус угрозой для мировой экономики
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334156_0:273:3071:2000_1036x0_80_0_0_4010227794b5be70a802a4f8345a596f.jpg
РИА Новости

В ЮНКТАД назвали коронавирус угрозой для мировой экономики

23:39 09.03.2020 (обновлено: 23:40 09.03.2020)
1059
© AP Photo / Kin CheungМужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мировая экономика может потерять порядка 2 триллионов долларов из-за эпидемии нового коронавируса, при этом Европа в ближайшие месяцы войдет в рецессию, считает директор подразделения по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД Ричард Козул-Райт.
По мнению эксперта, который в понедельник представил в Женеве обновленные оценки ЮНКТАД ситуации с коронавирусом, эпидемия представляет собой значительную угрозу для мировой экономики и может привести к глобальной рецессии.
Медицинский работник в защитном костюме обращается к СМИ, перед тем, как зайти в больницу для пациентов с коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 8 марта 2020
Вчера, 19:35
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
"Европейская экономика, которая демонстрировала исключительно плохие результаты в конце 2019 года, совершенно точно в ближайшие месяцы войдет в рецессию. И экономика Германии особенно хрупкая. Но сейчас также и итальянская экономика, и другие части европейской системы испытывают серьезные потрясения", - сказал он.
Эксперты ЮНКТАД полагают, что потери мировой экономики составят порядка 2 триллионов долларов, из них 220 миллиардов долларов придется на развивающиеся страны, за исключением Китая. Самые тяжелые последствия будут переживать страны-экспортеры нефти, экспортеры других товаров, которые потеряют более 1% в росте, а также те, у кого есть сильные связи с изначально пострадавшими государствами.
В то же время, по словам Козул-Райта, последствия не будут повторять кризис 2008-2009 года, так как банки в настоящее время находятся в более устойчивой ситуации.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
141101
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Женева (город)ЕвропаООНВ мире
Рекомендуем
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
В Италии введут новые ограничения из-за вспышки коронавируса
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
В Италии число заражений коронавирусом превысило девять тысяч
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
13:36Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
13:32ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
Лента новостейМолния