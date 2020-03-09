Свидетели по делу MH17 останутся анонимными, заявил прокурор

АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. Свидетели по делу о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины будут оставаться анонимными, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 состоялось в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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"Свидетели из района, контролируемом ДНР на востоке Украины, и свидетели из Российской Федерации подвергаются серьезному риску, когда делают заявления... По этой причине судья решил, что имена десятков свидетелей в материалах дела должны оставаться в тайне. К сожалению, это является обязательным условием, позволяющим этим свидетелям рассказывать свои истории в безопасных условиях. Когда мы объясним расследование в полном объеме, мы обсудим более подробно необходимость использования анонимных свидетелей", - сказал прокурор на заседании.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.