В Румынии из-за коронавируса закроют детские сады и школы

"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе

"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе

"Мы приняли решение отменить занятия в доуниверситетских учебных заведениях на ограниченный период с возможностью его продления. Речь идет о периоде с 11 по 22 марта включительно", - заявил Орбан. Трансляция его выступления велась на странице МВД в Facebook.