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В Румынии из-за коронавируса закроют детские сады и школы
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РИА Новости

В Румынии из-за коронавируса закроют детские сады и школы

23:30 09.03.2020 (обновлено: 23:31 09.03.2020)
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© REUTERS / Marzio TonioloДвухлетний ребенок рисует вид коронавируса под микроскопом
Двухлетний ребенок рисует вид коронавируса под микроскопом
© REUTERS / Marzio Toniolo
Двухлетний ребенок рисует вид коронавируса под микроскопом
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Власти Румынии приняли решение с 11 марта до 22 марта прекратить работу детских садов и школьных учреждений, сообщил в понедельник врио премьера страны Людовик Орбан.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. Изоляция ждет и тех иностранцев, кто побывал в странах, где распространен коронавирус, и намерен попасть в Румынию наземным транспортом.
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"Мы приняли решение отменить занятия в доуниверситетских учебных заведениях на ограниченный период с возможностью его продления. Речь идет о периоде с 11 по 22 марта включительно", - заявил Орбан. Трансляция его выступления велась на странице МВД в Facebook.
Минздрав страны сообщает о 15 случаях заражения коронавирусом, все они в той или иной мере связаны с Италией, в связи с этим принято решение прекратить также железнодорожное сообщение с Италией, отменены автобусные рейсы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыРумынияВ мире
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