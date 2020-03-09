В Азербайджане число зараженных коронавирусом выросло до 11

БАКУ, 9 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 11 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
Ранее в республике было зарегистрировано девять случаев заражения вирусом. Один из больных - гражданин России.
"У двоих граждан Азербайджана 1966 и 1977 года рождения, прибывших в страну из Ирана, выявлен коронавирус. В настоящее время пациенты, помещенные в специализированные больницы и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально. Их здоровье стабильное", - сообщает штаб.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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