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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-09T23:12+0300
https://ria.ru/20200309/1568357034.html
Российские военные отметили снижение числа обстрелов в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568229977_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_f8e9f420cc49ae04c3a230533dc858b1.jpg
РИА Новости

Российские военные отметили снижение числа обстрелов в Идлибе

23:12 09.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число обстрелов в Идлибе регулярно снижается после российско-турецких договоренностей, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано", - сказал Журавлев.
Кроме того, он отметил, что было зафиксировано два обстрела в населенных пунктах Айн-Эн-Нуар и Танжара провинции Латакия со стороны позиций бандформирований "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*, неподконтрольных Турции.
По словам Журавлева, для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи.
*Запрещенные в России террористические организации
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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