Российские военные отметили снижение числа обстрелов в Идлибе

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число обстрелов в Идлибе регулярно снижается после российско-турецких договоренностей, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано", - сказал Журавлев.
По словам Журавлева, для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи.
*Запрещенные в России террористические организации