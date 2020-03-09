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В США конгрессмен отправился на карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

В США конгрессмен отправился на карантин из-за коронавируса

23:09 09.03.2020
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© AP Photo / Alex BrandonКонгрессмен Даг Коллинз
Конгрессмен Даг Коллинз
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Даг Коллинз объявил, что проведет несколько дней на карантине после того, как выяснилось, что в конце февраля у него был контакт с носителем нового коронавируса.
"Сегодня меня уведомили (организаторы консервативной политической конференции — ред.) CPAC, что они обнаружили мое фото с пациентом, который дал положительную пробу на COVID-19. Хотя у меня нет никаких симптомов, я решил самостоятельно отправиться в карантин на всякий случай", - сообщил Коллинз в Twittter.
Ранее после контакта с тем же заболевшим решил работать из дома сенатор Тед Круз.
Конференция CPAC проходила 26-29 февраля. В этой конференции участвовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, хотя они с зараженным вирусом не общались.
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8 февраля, 14:35
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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