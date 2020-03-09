Российский посол встретился с главой минфина США

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
"9 марта посол России Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Там же добавляется, что в ходе встречи "обсуждались вопросы состояния и перспектив российско-американских связей, ход выполнения договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году".
Кроме того, "с российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений, выражена заинтересованность в поддержании регулярного прямого диалога между посольством и администрацией США".
В распространенном позже сообщении американского минфина говорится, что они обсудили также "соблюдение санкционных программ" и экономическую ситуацию в Венесуэле. Кроме того, Мнучин и Антонов затронули тему потенциала для торговли и инвестиций. "Министр Мнучин подчеркнул важное значение порядка на рынках энергоносителей", - говорится в документе.
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