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https://ria.ru/20200309/1568356609.html
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
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РИА Новости

Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

22:32 09.03.2020
14833
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Архивное фото
АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств. При этом РФ передавала данные голландской стороне, что признала ранее в понедельник и сама прокуратура Нидерландов.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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"Заслуживают благодарности многие следователи, эксперты и другие стороны, которые в течение последних нескольких лет терпеливо и неустанно работали над расследованием этого дела. Это исключительно сложное расследование - в том числе из-за вооруженного конфликта в данной зоне, активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию и рисков, с которыми сталкиваются местные свидетели", - сказал прокурор на заседании.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
На месте крушения малайзийского Boeing 777
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
8 марта, 18:02
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"
4168148068
Обсудить 9
РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)ДонбассНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. С сербами они хотя бы готовились, фабриковали улики, готовили базу... А здесь "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать". Стоит ли России вообщу принимать участие в цырке с заранее известным финалом?
9 марта, 22:41
CCorddamon
5400205
Для всех кто видел фото повреждений и читал отчет Алмаз-Антея совершенно очевидно что это была бандеровская ракета и прилетела она с юго-запада, то есть с позиций укрофашистов.
9 марта, 22:58
Andrey Kuleshov
4200108
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