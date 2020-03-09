Прокуратура Нидерландов не приняла решение о преследовании Цемаха

АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов пока не приняла решение об уголовном преследовании экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха по делу о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины, заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
"Владимир Цемах... считается подозреваемым, и его экстрадиция из Российской Федерации была запрошена. Однако государственная прокуратура еще не решила, будет ли Цемах преследоваться по закону", - сказал прокурор на заседании.
Он отметил, что доказательства, свидетельствующие против Цемаха, "несопоставимы с доказательствами против четырех обвиняемых по этому делу".
В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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