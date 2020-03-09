Прокуратура Нидерландов не приняла решение о преследовании Цемаха

Он отметил, что доказательства, свидетельствующие против Цемаха, "несопоставимы с доказательствами против четырех обвиняемых по этому делу".

В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.