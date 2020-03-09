США начали сокращать численность войск в Афганистане

В оборонном ведомстве отметили, что "в соответствии с Совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашением США и "Талибана", вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8600 в течение 135 дней". Этот вывод войск основан на определенных условиях, уточнили в Пентагоне.