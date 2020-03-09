США начали сокращать численность войск в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США подтверждают начало сокращения численности войск в Афганистане согласно достигнутым договоренностям с движением "Талибан", заявили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве отметили, что "в соответствии с Совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашением США и "Талибана", вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8600 в течение 135 дней". Этот вывод войск основан на определенных условиях, уточнили в Пентагоне.
Как следует из распространенного заявления, США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против "Аль-Каиды"* и ИГ*, а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.
*Запрещенные в России террористические организации
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