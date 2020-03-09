Во Франции число заболевших коронавирусом достигло 1412

Среди умерших 15 мужчин и 10 женщин. Основная часть скончавшихся - 21 человек - люди в возрасте более 70 лет.

Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили 1191 человек, число жертв составляло 21. Из-за распространения заболевания власти Франции в минувшее воскресенье приняли решение о запрете мероприятий численностью более тысячи человек. Также принимаются другие меры для того, чтобы затормозить распространение вируса на территории страны.