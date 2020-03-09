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Италия закроет все горнолыжные курорты из-за коронавируса
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РИА Новости

Италия закроет все горнолыжные курорты из-за коронавируса

21:38 09.03.2020 (обновлено: 02:41 10.03.2020)
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
РИМ, 9 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Горнолыжный сезон в Италии закончится раньше срока после того, как правительство страны закрыло все курорты из-за опасности распространения коронавируса.
"Мы решили закрыть все горнолыжные курорты со вторника", - заявил министр по делам регионов Франческо Бочча. Его выступление в службе гражданской обороны страны транслировалось в YouTube.
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По его словам, этот шаг связан с тем, что власти страны должны были применить одинаковые меры ко всем регионам, после того как горнолыжные курорты были закрыты в Ломбардии. Бочча заявил, что на встрече с представителями регионов в Совете министров поднимался вопрос все еще работающих объектов, которые даже прибегли к недобросовестной рекламе.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека уже выздоровели, 463 – скончались. В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом. В соответствии с ним область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций страны превращены в так называемые "оранжевые зоны". Въезд и выезд, а также внутренние перемещения в этих районах разрешены только при особой необходимости.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВ мире
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