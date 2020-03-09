В Израиле ввели обязательный карантин для всех иностранцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса

"После дня тяжёлых обсуждений мы приняли решение: каждый, кто прибывает в Израиль из-за границы, отправляется на карантин на 14 дней", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

"Это тяжёлое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше всего", - добавил он.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.

Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.