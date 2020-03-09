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2020-03-09T21:34+0300
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В Израиле ввели обязательный карантин для всех иностранцев
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РИА Новости

В Израиле ввели обязательный карантин для всех иностранцев

21:34 09.03.2020
12060
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса.
"После дня тяжёлых обсуждений мы приняли решение: каждый, кто прибывает в Израиль из-за границы, отправляется на карантин на 14 дней", - сказал Нетаньяху в видеообращении.
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"Это тяжёлое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше всего", - добавил он.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.
Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вот так и надо, а не сопли жевать. Интересы общества должны быть превыше прав отдельных индивидуумов.
10 марта, 00:56
Старый Кац
1460026
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