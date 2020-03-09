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Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит "Буком"
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РИА Новости

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит "Буком"

21:30 09.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.
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"Совместная следственная группа (ССГ) после долгого и тщательного расследования подтвердила свои выводы относительно основного сценария о том, что рейс MH17 был сбит ракетной установкой "Бук" из Российской Федерации. ССГ также изучила несколько других сценариев: о том, что самолет разбился после взрыва на борту, о том, что он был сбит истребителем и о том, он был сбит украинскими вооруженными силами. Все эти сценарии рассматриваются в материалах дела, и все соответствующие доказательства выясняются", - сказал прокурор на заседании.
Как заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, максимальным наказанием для обвиняемых по делу может стать пожизненное заключение.
"Максимальное наказание, которое можно получить по данным обвинениям - пожизненное заключение", - сказала ван Бутзелар на брифинге после заседания.
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Обсудить 21
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
Популярные комментарии
Только не буком, а ноутбуком.
9 марта, 21:44
MYMake Yellowstone Great Again
12211000
Ну судя по списку обвиняемых, то расследование не просто не проводилось. Но следствие даже не имеет представления кто такие обвиняемые, где они были в это время, и вообще что в то время происходило. Надеюсь они хоть где Украина отдаленно представляют...
9 марта, 22:10
CCorddamon
3100000
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