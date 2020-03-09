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В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса

21:21 09.03.2020 (обновлено: 21:39 09.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Канаде, скончался житель провинции Британская Колумбия на западе страны, сообщил местный телеканал Global News.
По его информации, в Британской Колумбии зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. По данным канадского минздрава, всего в стране зарегистрировано 69 случаев заболевания COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКанадаВ мире
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