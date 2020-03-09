Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет

Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет

По его словам, американские компании с трудом будут выходить на прибыльный уровень даже при цене в 45-50 долларов.

Срыв сделки ОПЕК+

В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим также упал курс рубля.