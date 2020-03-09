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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T23:19+0300
https://ria.ru/20200309/1568355416.html
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

21:20 09.03.2020 (обновлено: 23:19 09.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
"Возможно, некоторые российские производители смогут работать с прибылью, но в остальном мире нефть значительно дороже добывать. И совершенно точно, американские производители сланцевой нефти не смогут работать с прибылью при ценах тридцать долларов за баррель. Нет никаких сомнений в этом", — отметил экономист.
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По его словам, американские компании с трудом будут выходить на прибыльный уровень даже при цене в 45-50 долларов.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
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В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим также упал курс рубля.
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Обсудить 31
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
А про обычных граждан подумал этот Новак или его предводители ? Цены у нас вырастут на все , все что мы производим все из иностранных компонентов лекарства машины семена И так далее.. и так короновирус нас поставки запчастей в заводы остановил, что заводы перестали работать на полные мощности, так вот нефтяники ещё масла в огонь подлили, нам то промышленности цены на бензин эти уроди не снизят, снова свои убытки покроют за счёт нас, оправдывая высокой цены доллара, а сами при том будут экспортировать за бугор и возвращать ндс ещё... это только в Росси додумались до такой дури как налоговый манёвр и возврат сырьевикам ндс.. когда уже нефтянку и сбер национализируют!! А пока все по Марксу - правительство обслуживает правящий буржуазный класс, все для их обогащения
9 марта, 22:16
RSRed Star
143512182
Немедля всем "братьям и сестрам" США, начать закупать сланец, много и дорого, срочно помогите своим, из-за океана!!!
9 марта, 21:32
Dzīvo Lauksaimnieks
723510015
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