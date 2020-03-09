Фильм "Преступный человек" получил гран-при кинофестиваля "Дух огня"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Главный приз "Золотая тайга" международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске получил грузинско-российский фильм Дмитрия Мамулии "Преступный человек", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия кинофестиваля, который с 2003 года проходит в столице Югры, начались в четверг. В этом году он посвящен семейным ценностям, детям и популяризации института семьи. Закрытие фестиваля состоялось в понедельник в концертно-театральном центре "Югра-Классик". В международном конкурсе "Духа огня" восемь фильмов, премьеры которых состоялись на крупнейших фестивалях мира за последний год. Картина "Преступный человек" представляла Россию и Грузию, это фильм по мотивам произведений Федора Достоевского и Льва Толстого. В конкурсе российских дебютов также восемь лент разных жанров, в том числе экспериментальное кино.
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По сюжету фильма "Преступный человек", главный герой, 28-летний Георгий, становится свидетелем убийства, и этот факт переворачивает его жизнь.
Обладатель гран-при фестиваля также получил денежный приз в размере 600 тысяч рублей. Режиссер монтажа ленты Андрей Клычников, получая награду, отметил, что не ожидал такого успеха ленты. "На самом деле, не ожидал, меня переполняют эмоции, потому что очень сильные работы. Я бы дал главный приз каждому фильму. Круто, что мы победили. Конечно, Дмитрий Мамулия будет рад узнать, что мы победили", - сказал он.
Приз "Серебряная тайга" и 300 тысяч рублей получил швейцарский фильм "Птичий остров" режиссеров Майи Коса и Серджио Да Коста. "Бронзовая тайга" и 100 тысяч рублей достались картине "Зумирики" испанца Оскара Алегрии. Специальным дипломом международного жюри отметили фильм "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина. Гильдия киноведов и кинокритиков выделила испанскую драму Элоя Энсисо "Долгая ночь".
Приз за лучший дебют в российском конкурсе достался режиссеру Ксении Ратушной за фильм "Аутло", картину также отметили в номинациях за лучшую работу с музыкой и лучшую операторскую работу. Призы имени Александра Абдулова за лучшую мужскую и женскую роли получили Денис Крюков за роль в фильме "Этюд #2" и Валерия Репина ("Сделать как надо") соответственно. Приз зрительских симпатий "Золотая тайга" получила российская картина "Экспедиция" Гаврила Менкярова. В конкурсе короткого метра призами отмечены фильмы "Год белой луны" Максима Печерского и "Солнышко в руках" Юрия Кропачева.
Жюри международного конкурса должна была возглавить пионер гонконгского кино, лауреат Берлинского и Венецианского фестивалей, 72-летняя Энн Хуэй, однако, по информации организаторов, она не смогла прилететь в Россию. В состав жюри вошли режиссер Рита Азеведу Гомеш из Португалии, классик бразильского жанрового кино Иван Кардосо, а также художник, специалист в области экспериментального кино из Финляндии Мика Таанила.
Обладателем "Золотой тайги" в прошлом году стал француз Виржиль Вернье за драму "София-Антиполис". В конкурсе российских дебютов награду завоевал якутский режиссер Петр Стручков за хоррор "Проклятый Хомус".
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