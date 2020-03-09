Фильм "Преступный человек" получил гран-при кинофестиваля "Дух огня"

Обладатель гран-при фестиваля также получил денежный приз в размере 600 тысяч рублей. Режиссер монтажа ленты Андрей Клычников, получая награду, отметил, что не ожидал такого успеха ленты. "На самом деле, не ожидал, меня переполняют эмоции, потому что очень сильные работы. Я бы дал главный приз каждому фильму. Круто, что мы победили. Конечно, Дмитрий Мамулия будет рад узнать, что мы победили", - сказал он.