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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T21:13+0300
https://ria.ru/20200309/1568355022.html
Нигерия намерена увеличить добычу нефти из-за срыва соглашения ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Нигерия намерена увеличить добычу нефти из-за срыва соглашения ОПЕК+

21:13 09.03.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нигерия планирует нарастить добычу нефти, в силу того что соглашение ОПЕК+ осталось непродленным, следует из слов министра нефти этой страны Тимипре Силвы.
"Очевидно, что мы будем наращивать добычу, поскольку сейчас такая тенденция. У нас есть возможность увеличить добычу до более чем 2 миллионов баррелей в день", - сказал Силва. Его слова приводит агентство Блумберг.
Он также сказал, что странам ОПЕК+ может понадобиться еще один раунд переговоров после того, как новости об исчерпании соглашения вызвали ценовую войну. "Мы считаем, что в ближайшие дни, когда все мы начнем наблюдать эффект от снижения цен, ОПЕК и ОПЕК+, возможно, понадобится встретиться снова и пересмотреть свои позиции", - сказал Силва.
Нефтяные котировки в ночь на понедельник обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКНигерияВ мире
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