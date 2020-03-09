Нигерия намерена увеличить добычу нефти из-за срыва соглашения ОПЕК+

Он также сказал, что странам ОПЕК+ может понадобиться еще один раунд переговоров после того, как новости об исчерпании соглашения вызвали ценовую войну. "Мы считаем, что в ближайшие дни, когда все мы начнем наблюдать эффект от снижения цен, ОПЕК и ОПЕК+, возможно, понадобится встретиться снова и пересмотреть свои позиции", - сказал Силва.