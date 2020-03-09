Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, рассказали эксперты в эфире радиостанции " Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, рассказали эксперты в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов подчеркнул, что шашлыки следует готовить из качественного мяса и употреблять с большим количеством овощей.

"Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты", — сказал он.

Богданов отметил, что особенно внимательно к правилам готовки шашлыка следует отнестись людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Я бы не рекомендовал обильно использовать уксус, особенно в начале сезона, потому что это дополнительная нагрузка. Лучше не в майонезе, конечно. Сочетание майонеза, уксуса и жира — наиболее провоцирующий способ приготовления шашлыка", — сказал врач.

Руководитель научного направления "Оптимальное питание" НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал следить за степенью прожарки мяса.

"Здесь может быть опасность, что если это будет на открытом воздухе, возможно, какое-нибудь обсеменение микробами. Учитывая, что они глубоко не проползут в толщу мяса, все равно на это надо обращать внимание", — рассказал он.