Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T21:22+0300
https://ria.ru/20200309/1568354095.html
Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык
https://cdn24.img.ria.ru/images/155232/52/1552325244_135:476:2929:2048_1036x0_80_0_0_328b6edd5a4192d3288249a92a912939.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык

20:22 09.03.2020 (обновлено: 21:22 09.03.2020)
18217
© Depositphotos / fotekШашлык
Шашлык
© Depositphotos / fotek
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, рассказали эксперты в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов подчеркнул, что шашлыки следует готовить из качественного мяса и употреблять с большим количеством овощей.
Интересные и простые рецепты шашлыков
28 апреля 2012, 18:31
Интересные и простые рецепты шашлыковМайские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом "маевки" уже давно стали шашлыки.
"Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты", — сказал он.
Богданов отметил, что особенно внимательно к правилам готовки шашлыка следует отнестись людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Я бы не рекомендовал обильно использовать уксус, особенно в начале сезона, потому что это дополнительная нагрузка. Лучше не в майонезе, конечно. Сочетание майонеза, уксуса и жира — наиболее провоцирующий способ приготовления шашлыка", — сказал врач.

Руководитель научного направления "Оптимальное питание" НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал следить за степенью прожарки мяса.
"Здесь может быть опасность, что если это будет на открытом воздухе, возможно, какое-нибудь обсеменение микробами. Учитывая, что они глубоко не проползут в толщу мяса, все равно на это надо обращать внимание", — рассказал он.
При жарке шашлыка мясо не следует доводить до образования черных корок, добавил Батурин. По словам специалиста, в пережаренном продукте образуются соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм.
Приготовление шашлыка
12 июля 2019, 08:21
В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык
461202471070
Обсудить 14
РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Пофиг рубль по 75 - мы научим вас готовить шашлык.. это точно новостной сайт?)
9 марта, 20:28
sshadow-fs
181310031
Почему врачи, которые не могут нас вылечить, знают что мы не должны кушать?
9 марта, 20:35
Клуб имени Маркова
27140009
Рекомендуем
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнуление президентских сроков после принятия поправок
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
13:36Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
13:32ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
13:31В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров
13:30Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Лента новостейМолния