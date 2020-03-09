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В Китае от коронавируса вылечились свыше 70% заболевших
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РИА Новости

В Китае от коронавируса вылечились свыше 70% заболевших

20:10 09.03.2020 (обновлено: 20:11 09.03.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterСтанция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 70% заболевших новым коронавирусом в Китае полностью выздоровели, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Из 80 тысяч случаев в Китае свыше 70% выздоровели от нового коронавируса", - сказал он.
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По оценкам ВОЗ, это свыше 58,6 тысячи человек. При этом в Китае смертность от вируса на 20% выше у людей в возрасте старше 80 лет, на 13% - у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, на 9% - у диабетиков, на 8% - у людей с проблемами дыхательного аппарата и на 7,5% - у больных раком.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитай
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