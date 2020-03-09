В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Два парижских концерта певицы Мадонны, запланированные на 10 и 11 марта в зале Grand Rex, отменены из-за ситуации с коронавирусом.
"Вслед за распоряжением министерства (здравоохранения) и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта", - говорится в сообщении на сайте площадки.
Там отмечается, что продавцы билетов вернут покупателям деньги.
Гастроли Мадонны с программой MADAME X начались в Париже 18 февраля, и за это время зрители уже сталкивались с переносом и отменой выступлений из-за технических неполадок и проблем со здоровьем певицы.
Ранее сообщалось, что вирусом во Франции заболели 1191 человек, число жертв составляет 21. Из-за распространения заболевания власти Франции в минувшее воскресенье приняли решение запретить мероприятия численностью более тысячи человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса