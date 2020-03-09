В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны

"Вслед за распоряжением министерства (здравоохранения) и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта", - говорится в сообщении на сайте площадки.