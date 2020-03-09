В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом

АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. В Греции за сутки выявлены 11 новых случаев инфицирования коронавирусом , общее число заболевших достигло 84, сообщил в понедельник представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.

По данным минздрава, 56 случаев связаны с поездкой группы путешественников к святым местам в Израиле и в Египет

Среди заболевших 81 грек и три иностранца. 27 заболевших находятся в различных больницах, 57 человек с хорошим самочувствием находятся в дома.

Циодрас объявил о новых мерах, направленных на предотвращение распространения вируса. Уязвимым группам населения рекомендуют избегать поездок по Греции и за границу. Приостановлены культурные и спортивные мероприятий с участием более чем тысячи человек. Отменен Афинский полумарафон, который должен был пройти 22 марта. Власти требуют принимать меры личной гигиены, особенно от тех, кто посещает собрания более 50 человек.

Циодрас заявил, что в ближайший период ожидается дальнейший рост числа заболевших, меры профилактики должны сдержать распространение вируса по стране.

Министр здравоохранения Василис Кикилиас заявил, что хотя заболевание протекает в легкой форме, оно очень заразно и поэтому подвергает риску уязвимые группы - это люди с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца, легких, дыхательной системы, пациенты с онкологией.

По его словам, в уязвимой группе пожилые люди, "наши бабушки и дедушки".

"Я хочу пояснить: наша обязанность защищать уязвимые группы. Не может быть безответственности. Не может быть "делаю то, что хочу, игнорирую указания государства и специалистов". Я прошу уязвимые группы сидеть дома. Я прошу тех, у кого симптомы гриппа, оставаться дома. Ограничить их движение тем, что абсолютно необходимо", - сказал министр.