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2020-03-09T19:41+0300
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Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
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РИА Новости

Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии

19:41 09.03.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации еще 18 членов курдских формирований на севере Сирии, общее число нейтрализованных в понедельник членов группировки возросло до 31.
Ранее в понедельник турецкое военное ведомство сообщило о предотвращении проникновения в зону операции "Щит Евфрата" членов вооруженных формирований РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов), при этом турецкие военные обезвредили 13 человек.
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"Восемнадцать террористов из РПК/YPG, которые пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", были обезврежены в ходе успешной операции нашего спецназа", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки "Исламское государство"*.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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Сирийский КурдистанМинобороны ТурцииВойна в СирииРабочая партия КурдистанаТурцияВ мире
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