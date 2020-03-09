Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии

"Восемнадцать террористов из РПК/YPG, которые пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", были обезврежены в ходе успешной операции нашего спецназа", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.