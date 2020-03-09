Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии

АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации еще 18 членов курдских формирований на севере Сирии, общее число нейтрализованных в понедельник членов группировки возросло до 31.
Ранее в понедельник турецкое военное ведомство сообщило о предотвращении проникновения в зону операции "Щит Евфрата" членов вооруженных формирований РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов), при этом турецкие военные обезвредили 13 человек.
"Восемнадцать террористов из РПК/YPG, которые пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", были обезврежены в ходе успешной операции нашего спецназа", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки "Исламское государство"*.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
* Террористическая организация, запрещенная в России