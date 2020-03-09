Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T19:57+0300
https://ria.ru/20200309/1568353077.html
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334156_0:273:3071:2000_1036x0_80_0_0_4010227794b5be70a802a4f8345a596f.jpg
РИА Новости

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

19:34 09.03.2020 (обновлено: 19:57 09.03.2020)
5708
© AP Photo / Kin CheungМужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать", - сказал он.
Ранее ВОЗ сообщила о том, что новым коронавирусом заболело 109 тысяч 343 человека в 104 странах мира.
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
6 марта, 08:00РИА Наука
"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе
70511412
Обсудить 2
Коронавирус Covid-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро
В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Китае от коронавируса вылечились свыше 70% заболевших
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Лента новостейМолния