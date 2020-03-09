ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать", - сказал он.
Ранее ВОЗ сообщила о том, что новым коронавирусом заболело 109 тысяч 343 человека в 104 странах мира.